GEMEENTERAAD. Bocholt legt 900.000 euro neer voor inrichting van nieuw inloophuis

Bocholt

Inloophuis: In 2019 vond de aankoop van een casco gebouw (560 m²) plaats in project ‘De Heerlyckheid’. Bocholtenaren kunnen hier in de toekomst terecht voor activiteiten en hartelijke ontmoetingen. Nu volgt de inrichting van het inloophuis. Die werken starten in het najaar. “Door corona zijn de plannen in de tijd verschoven. De plannen voor interieurwerken, elektro en HVAC-inrichting van inloophuis, als alternatief voor de ontwikkeling van een dienstencentrum, zijn klaar. Die kosten bedragen 906.700 euro”, zegt schepen Marc Vanherk (Via).

Tom Wertelaers en Sylvia Dries ( NU) informeerden over de uitbating en de haalbaarheid van het project. Zo twijfelt Wertelaers niet over het nut, wel over het mogelijke succes en de return voor de gemeenschap. Schepen Vanherk ziet wel opportuniteiten: “Steeds meer mensen kampen met eenzaamheid: bejaarden, singles, kansarmen, mensen met een beperking. Bocholt kiest nu bewust om een inloophuis te openen waar iedereen welkom is. Dus geen dienstencentrum”, zegt schepen Vanherk. Hij ziet vooral nieuwe kansen: “Via een communicatieronde betrekken de hele Bocholtse gemeenschap. Ook ons personeel en de gebruikers worden nauw betrokken bij het interactief inrichten van inloophuis.” De werken kunnen na aanbesteding in het najaar van 2022 starten. De ingebruikname is voorzien voor januari 2023.

Landwaarts: In de woonwijken ‘Watertoren’ en ’Dorperveld’, ontwikkeld en ingericht door de sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts, blijken een tiental percelen na controle nog eigendom te zijn van Landwaarts. “Die bewuste percelen worden nu via gratis grondafstand overgedragen aan het openbaar domein. Een aantal van die percelen werden al onderhouden en gebruikt door de gemeente”, verduidelijkte schepen Schelmans (N-VA).