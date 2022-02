GEMEENTERAAD. Oudsbergen stopt miljoen in onderhoud wegen, en mogelijk hagen langs Peerderbaan

Oudsbergen

Investeringen: Sporting Ellikom en Kabouters Opglabbeek ontvangen 35.000 euro gemeentelijke investeringssubsidie. “Kabouters Opglabbeek investeert 86.926 euro in de herlocatie van voetbalterreinen, nieuwe dug-outs en leunhekken, een omheining, beschutting voor toeschouwers en de heraanleg van het D-veld. Goed voor 28.685 euro subsidie”, zegt schepen Wevers. Sporting Ellikom legt een beregeningsinstallatie aan en renoveert de herentoiletten. Dat kost 20.860 euro, de gemeentelijke toelage bedraagt 6.862 euro.

Wegenonderhoud: In 2022 is één miljoen euro voorzien voor wegenonderhoud. “52 projecten gaande van herstellingen, bestrijkingswerken tot nieuwe asfaltverharding ”, verduidelijkt burgemeester Marco Goossens. Jan Schonkeren (OO) polste naar een haagbeplanting tussen het nieuwe fietspad en de rijweg ter hoogte de Peerderbaan in Meeuwen. Goossens neemt de suggestie in overweging.

Regenboogzebrapad: Groen pleit voor het aanbrengen van regenboogzebrapaden. “Door de regenboogkleuren aan te brengen rondom de witte strepen van een gewoon zebrapad. Liefst voor 17 mei, een lekje verf kan er zeker nog af”, verwacht Vanita Mertens. Burgemeester Marco Goossens steunt het idee en wijst naar het project veilige schoolomgevingen. “Octopuspalen staan er en voor het regenboog VOP project is 27.830 euro ingeschreven. Op gewestwegen is Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd, de gemeente zal in overleg met het Agentschap regenboogzebrapaden aanleggen”, beloofde Goossens.

Communicatie: Groen informeerde naar het actieplan in kader van de gemeentelijke communicatie. Het communicatieonderzoek werd afgenomen door de Thomas More-hogeschool. Burgemeester Marco Goossens wenst niet in te gaan op vragen en verwees Vanita Mertens naar maandag 14 maart: “Eric Goubin van de Thomas More-hogeschool zal de resultaten van het onderzoek dan aan de gemeenteraad toelichten.” Vanita Mertens overweegt, na weigering om te antwoorden, klacht neer te leggen bij de hogere overheid.