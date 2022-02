Lewis Hamilton steunt verdwijnen ‘We Race As One’-moment op F1-startgrid

“Ik heb er niet al te veel aandacht aan besteed, ik denk dat wat Stefano (Domenicali, nvdr.) gezegd heeft logisch lijkt, het draait hem momenteel rond actie, dat is iets waarnaar ik uitkijk de komende periode”, aldus Hamilton.

Hamilton was de voorbije jaren een ijverige voorvechter van meer diversiteit in de autosportwereld, alsook tegen racisme. Mede onder zijn impuls kwam de campagne van ‘We Race As One’ er, maar werd ook de Mercedes F1-bolide zwart.

“Ik had vorig jaar bijvoorbeeld een geweldig overleg met de teams over het meer betrokken worden in dit hoofdstuk, ieder team probeert te pushen voor meer diversiteit. In plaats van meer te praten erover draait het hem meer over de dingen doen, echt pushen voor verandering.”

Hamilton weet nog niet of hij na het wegvallen van het gezamenlijk moment op de startgrid zelf iets symbolisch zal doen.

“Ik weet niet of we dat moment nodig hebben, we zouden het op ieder moment moeten kunnen doen”, aldus Hamilton.

“Ik denk dat we, gezien alles wat onder die slogan viel, we meer kunnen doen en een grotere impact kunnen hebben. Maar ik weet niet juist wat.”

