Meisjes toestelturnen Palfit sluiten C-niveau en I-niveau knap af

Met een gezellige bende ging het eerste officiële wedstrijdweekend op 15 januari 2022 van start waarbij de gymnasten in de categorieën C10, C11 en C 13 in actie mochten komen. De week nadien was het aan de gymnasten in de categorie C14, C15, C18+ en de jongste gymnasten in het I-niveau. Helaas werd die laatste wedstrijd geannuleerd, maar dat werd snel opgelost door met enkele bevriende clubs de handen in elkaar te steken en voor deze gymnasten toch ook een wedstrijd te organiseren.

De wedstrijdkalender zorgde ervoor dat de wedstrijdweekends telkens afwisselend gevuld werden met de jongste categorieën van het C-niveau gevolgd door de oudere categorieën en het I-niveau. “Na bijna twee jaar zonder wedstrijden, voor velen zelfs met lange periodes van online en buiten trainen, was het een knappe prestatie van al onze gymnasten”, klinkt het bij Palfit. “Stuk voor stuk hebben deze meisjes het beste van zichzelf gegeven en hun uiterste best gedaan, elke wedstrijd opnieuw.”

Medaillregen

In de categorie C10 en I9 werden de gymnasten beloond met een medaille op basis van een behaalde puntennorm. In de categorie C10 behaalden Lenke Aerts, Lina Kodalci en Roos Van Broekhoven een zilveren medaille en namen Julie Beck, Emilie Denivel, Ariana Verstrepen en Nymme Vanberghen een gouden medaille mee naar huis. Voor de meisjes in de categorie I9 was het hun allereerste wedstrijdseizoen ooit. Ook hier werd voor elke gymnast een medaille voorzien: Fien Van Wezenbeeck, Ella Louwette, Esmée Cardinaels en Maaike van Leest wisten een bronzen medaille te bemachtigen en Lien Van Mieghem een gouden medaille. “Als team werden zij zelfs elke wedstrijd met een zilveren brevet beloond”, klinkt het.

“In de categorieën C11, C13, C14, C15 en C18+ was het strijden om een plaatsje in het allround en het Limburgs klassement”, aldus de club. “Ook deze meisjes hebben stuk voor stuk een enorm knappe prestatie neergezet en getoond dat ze het hele seizoen hard gewerkt hebben om hier te staan. Een beetje stress zorgde hier en daar voor wat kleine fouten, maar ondanks deze foutjes heeft elk van deze gymnasten een schitterende wedstrijd geturnd. In de categorie C11 werd Sterre Hauquier twaalfde, Oona Vansteenwegen veertiende en Aurélie Claes vijftiende van Limburg. Bij de meisjes in de C13 kwam Lena in actie en wist ze een knappe tweede plaats en dus de zilveren medaille op het Limburgs kampioenschap te bemachtigen.”

“Trots en tevreden”

“Bij de gymnasten in de categorie C14 volgden onze meisjes elkaar kort op in het Limburgs klassement. Sem Dirkx behaalde de vierde plaats, Luna Buvens werd vijfde, Eline Kuppens zesde en Maud Aarts negende. Lena Claes en Kato Laeveren streden in de categorie C15, waarbij Kato de eerste plaats van Limburg behaalde en Lena tweede werd. De oudste gymnasten van het C-niveau streden met z’n allen in de categorie C18+. In deze categorie behaalde Gite Lucas de tweede, Evelyn Neuteleers de vierde, Rani Truyen de vijfde, Isana Schepers de zede en Lauren Vanceer de zevende plaats. Kyara Schepers kon niet deelnemen aan het Limburgs kampioenschap, maar zette in de laatste voorronde een mooie prestatie neer in het algemeen klassement.”

“We wachten vol ongeduld nog de mogelijke selecties voor het Vlaams Kampioenschap af, waar sommige gymnasten dan nog eens in actie mogen komen”, besluit de club. “Maar we kunnen alvast met een héél trots en een tevreden gevoel terugblikken op onze gymnasten in het C-niveau en het I-niveau.”