Proefdagen voor tweedejaars campus Ursula

Campus Ursula maakt grondig werk van een objectieve studieoriëntering op maat van de leerling. “Het studiekeuzeproces voor onze tweedejaars ging van start in het klasuur”, klinkt het op de school. “De klassenleraar informeerde de leerlingen over de belangrijke studiekeuze die ze moeten maken voor volgend schooljaar. Daarbij werden ze aangemoedigd na te denken over zichzelf, over de basisoptie die ze gekozen hebben, over die vakken die ze graag doen, over de oriënteringstrajecten die ze gevolgd hebben en die hen sterk geboeid hebben en ook begrippen als studiedomein en finaliteit werden toegelicht.”

Deze week werd een volgende stap in het studiekeuzeproces gezet. “De vakleerkrachten van de tweede graad trokken naar campus Ursula om aan elke klas een studiedomein voor te stellen. Wat kan een leerling verwachten van een bepaald studiedomein? Waarin moet een leerling minimaal interesse hebben om in een bepaald studiedomein te kunnen groeien? Hoe theoretisch is een bepaalde studierichting? Kortom, heel wat informatie bedoeld als horizonverruiming: het aanbod kennen om te kunnen kiezen.Verdere verdieping in het studiekeuzeproces volgt op de opendeurdag van zondag 13 maart waar individuele gesprekken met vakleerkrachten mogelijk zijn.”