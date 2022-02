Unizo Lommel overhandigt relanceplan aan het stadsbestuur

Afgelopen week overhandigde Unizo Lommel het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid, alsook het relanceplan voor de heropleving van lokale economie aan het stadsbestuur van Lommel, die hierbij een belangrijk ondersteunende rol speelt. Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven, met impact op ieders zaak. Unizo zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming.

“Ook in Lommel maakten we er werk van en geven we het stadsbestuur met dit dossier de nodige input voor heropleving van de lokale economie in Lommel”, klinkt het. “Verder wilden we zeker ook even terugblikken en de aandacht vestigen op de ondernemersprioriteiten die door Unizo Lommel opgemaakt werden bij de aanvang van de legislatuur. Wij, ondernemers, vroegen in het dossier om een krachtig economisch beleid te voeren. We waren dan ook zeer verheugd vast te stellen dat het nieuwe bestuur onze prioriteiten ook mee had opgenomen in haar nieuw bestuursakkoord en bevestigde om de komende jaren constructief samen te willen werken aan een sterk economisch beleid voor Lommel. We zullen dan ook verder toezien op de uitvoering van deze prioriteiten en staan ter beschikking van het stadsbestuur en haar diensten om, indien mogelijk, hierin te ondersteunen en te versterken.”

Van links naar rechts op de foto: bestuurslid Unizo Lommel Dirk Van Bun, voorzitter Unizo Lommel Wim Coemans, burgemeester Bob Nijs, bestuurslid Unizo Lommel Steven Lehaen, diensthoofd lokale economie Ronny Vanhoof, deskundige economie Kelly Linsen, Schepen Johan Bosmans