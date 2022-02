Max Verstappen, vrijdag in Barcelona met de nieuwe Red Bull. — © ISOPIX

Bij de eerste F1-tests in Barcelona is een onverwacht probleem opgedoken: de luchtstroom onder de auto’s doet de wagens stuiteren over het circuit. “Wie dit het eerst onder de knie krijgt, begint met een voorsprong aan het nieuwe seizoen”, zegt Ferraribaas Mattia Binotto.