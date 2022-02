Niet geboosterd tegen 1 maart? CST vervalt dan toch niet

In tegenstelling tot wat het Overlegcomité eerder had aangekondigd, zal een boosterprik niet nodig zijn om het Covid Safe Ticket (CST) te kunnen gebruiken.

Op 21 januari had de overheid aangekondigd dat er nieuwe regels zouden komen voor het CST vanaf 1 maart: Wie niet geboosterd is of wie al meer dan vijf maanden geleden een tweede dosis kreeg, zal geen CST meer hebben. Dat zou het geval geweest zijn voor honderdduizenden Belgen.

Uiteindelijk is besloten om deze maatregel niet door te voeren. De minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vertelde aan Le Soir dat de wetgeving tegen 1 maart nog niet in orde zal zijn gebracht, waardoor een verandering van de maatregel dus niet mogelijk is.

Indien de overheid op 4 maart beslist om over te schakelen naar code geel, is het CST al helemaal niet meer nodig. Bij code geel vallen namelijk alle maatregelen, behalve die rond ventilatie, weg.