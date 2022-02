Saga rond jeugdhuis De Kaller zet zich voort in gemeenteraad: “Maar we aanvaarden excuses van schepen”

“Neen, we vragen geen ontslag en aanvaarden de excuses van de schepen van Jeugd. Wel willen we weten wat er de afgelopen jaren grondig misliep in jeugdhuis De Kaller.” Oppositieraadslid Filip Olaerts (CD&V) hekelde tijdens de Zutendaalse gemeenteraad de turbulente gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Volgens Olaerts werd vier jaar geleden de toenmalige jeugdschepen Dirk Smits (ZVP) door hem aangesproken over wantoestanden in jeugdhuis De Kaller. Ook zijn opvolger en partijgenoot Yannick Eurlings wist, volgens Olaerts, dat het er minder fraai aantoe ging dan het leek. Maar de storm rond het jeugdhuis kwam pas echt op gang toen op 22 januari van dit jaar de politie van de zone Carma binnenviel en vaststelde dat het jeugdhuis langer open was dan op dat ogenblik toegelaten. Ook zouden er verdovende middelen aangetroffen zijn. En dat zorgde voor de spreekwoordelijke druppel die het schepencollege er toe aanzette het jeugdhuis onmiddellijk te laten sluiten en op zoek te gaan naar een nieuw bestuur om het te runnen. Maar dat schoot in het verkeerde keelgat van verschillende jongeren die erop wezen dat jeugdschepen Yannck Eurlings zelf aanwezig was na sluitingstijd. Weliswaar niet op die bewuste zaterdag maar op een andere dag. Eurlings gaf het toe en bood zijn excuses aan.

Begeleiding

“Die aanvaarden wij ook”, gaat Olaerts verder. “Iedereen kan fouten maken. Maar het gaat er ons om dat er niets is gebeurd de afgelopen jaren terwijl er meer dan voldoende signalen waren dat het zo niet verder kon.” Burgemeester Ann Schrijvers (ZVP) bevestigde dat er fouten zijn gemaakt maar ontkende ten stelligste dat het gemeentebestuur liet begaan en er niets is gebeurd. “Er zijn verschillende malen gesprekken geweest met de bestuurders van het jeugdhuis”, zegt Schrijvers. “En in dat kader hebben we aan Formaat, de organisatie die jeugdwerkingen begeleid, gevraagd om de werking van de Kaller door te lichten. Dat is twee keer gebeurd. Ze hebben goede en punten voor verbeteringen vastgesteld. Maar als het bestuur die opmerkingen niet ter harte neemt, dan zitten we met een probleem. Omdat we beslist hebben voor twee maanden te sluiten, mag het jeugdhuis pas vanaf 22 april weer open. De vzw die het gaat runnen - dat kunnen ook leden van het oud bestuur zijn - zal volledig begeleid worden door Formaat. Ik heb begrepen dat de leden van het huidige bestuur zich engageren om zich nu wel aan de adviezen te houden. Inmiddels hebben zich ook oud-leden aangeboden om mee te werken aan de heropbouw van De Kaller.” De gemeente heeft daarnaast 125.000 euro voorzien voor renovatie van het jeugdhuis.

(cn)