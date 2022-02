Op weg met de fiets: vijf systemen voor een veilig transport met de auto

Nu de lente voor de deur staat en verre dagtrips weer mogelijk zijn, is een fietsendrager op de auto onmisbaar. Een stadsfiets, e-bike, racefiets of mountainbike: voor elk type is er een fietsendrager. Het internet bulkt van de aanbiedingen van fietsendragers maar wie geen handige harry is, dreigt door de bomen het bos niet meer te zien. In de speciaalzaak kun je nuttige informatie krijgen voor een veilige montage van het fietsrek. Wij testen alvast alle verschillende systemen van fietsendragers met hun voor- en nadelen.