Van 0,8 tot 84 kilometer: leukste wandelingen van Hasselt gebundeld op wandelplatform

“We zijn beginnen wandelen tijdens corona en zijn dat vaak blijven doen”, zegt schepen El Ouakili. “Vaak krijgen we vragen waar mensen kunnen wandelen in Hasselt. We hebben er nu 35 samengebracht met afstanden van 0,8 tot 84 kilometer. Bij de wandeling is ook aangegeven voor wie ze geschikt is, of kinderwagens en rolstoelen er terecht kunnen, of er onderweg speeltuinen zijn en op algemene vraag ook of er horeca onderweg ligt. Bij de wandelingen wordt ook aangegeven of je er met het openbaar vervoer kan geraken.”

“We hebben bewust voor een laagdrempelige en gratis platform gekozen dat de mensen naar een wandelapp ‘outdooractive’ leidt. Daar kunnen mensen hun wandeling ook gewoon live op een digitaal kaartje volgen. Op die manier kunnen later heel eenvoudig nieuwe wandelingen worden toegevoegd. Plezant is ook dat wandelaars zelf foto’s kunnen opladen tijdens het wandelen.”