GEMEENTERAAD. Jeugd van Patro blijft dan toch langer op Louis Mercierlaan

MAASMECHELEN

Patro: De vzw Patro Eisden heeft aan het gemeentebestuur gevraagd om langer op de locatie aan de Louis Mercierlaan te mogen blijven. “Zij vragen een nieuwe tijdelijke gebruiksovereenkomst voor de lokalen aan de Louis Mercierlaan op de Tuinwijk”, weet sportschepen Corry Bemelmans (CD&V). De raad gaat akkoord voor een verlengd verblijf op de cité tot 31 augustus van dit jaar.

Zwerfvuil: Gerard Colson (N-VA) vroeg naar een plan of een langetermijnvisie in verband met zwerfvuil in de gemeente. “Volgens mijn info is het storten van zwerfvuil gestegen”, aldus Colson. “Wij zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving”, zegt schepen Mustafa Uzun (CD&V). “In 2020 werden 722 sluikstorten opgeruimd. Dat resulteerde in 154 processen-verbaal.”

Inschaling: Daan Deckers (Vooruit) vindt dat een inschaling in loongroep A10 voor een nieuwe functie getuigt van ‘grootheidswaanzin vanwege het beleid’. “Wat moeten andere mensen dan denken”, vraagt Deckers zich af. “Dat kan niet anders voor een directiefunctie”, luidt het antwoord uit de meerderheid.

(jth/mmd)