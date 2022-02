Aanvoerder Glenn Neven verlengt contract bij Lommel SK tot 2024

De verdediger blijft zo tot minstens 2024 verbonden aan de Noord-Limburgse club. Er was naar verluidt ook interesse van andere clubs, maar een verlengd verblijf bij groen-wit genoot altijd de voorkeur van de Lommelse aanvoerder. Neven kwam in 2013 over van KSK Heist en speelde intussen 288 wedstrijden in het groen-witte shirt. Met de contractverlenging van een steunpilaar van de ploeg en publiekslieveling zet Lommel SK haar ambitie voor volgend seizoen alvast kracht bij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen