Frankrijk wil gasprijs langer bevriezen

Frankrijk kondigde eind vorig jaar aan de gasprijzen op het niveau van oktober te bevriezen. Daarmee wilde het land voorkomen dat de energiefacturen van de burgers niet te veel zouden stijgen. Het feit dat er dit jaar presidentsverkiezingen zijn, speelt bij de plannen voor de verlenging mogelijk mee.

Het bevriezen van de gasprijzen heeft overigens nog niet het gewenste effect, want de Franse inflatie steeg deze maand tot 4,1 procent op jaarbasis, maakte het Franse statistiekbureau INSEE bekend op basis van voorlopige cijfers. In januari bedroeg de inflatie nog 3,3 procent en voor februari rekenden economen in doorsnee op een toename tot 3,7 procent. Dat die sterker uitviel had grotendeels te maken met de energieprijzen, die 21 procent hoger uitvielen. Ook de prijzen van voedsel en verschillende diensten stegen hard.