Sarah Jessica Parker bekijkt meest iconische looks in filmpje: “Veel mensen beweren dat ze die tutu hebben”

Van de beroemde tutu uit de intro van SATC tot een tweedehands ketting uit 1987: in de video van Vogue magazine bekijkt de Sex and the city-actrice een aantal van haar – en die van haar personage Carrie – beste looks.

“Carrie kleedde zich veel gedurfder dan ik”, vertelt de 56-jarige actrice aan Vogue. ”Zij heeft een veel heftigere relatie met mode, meer toegeeflijker. Ik ben veel meer een waarnemer.”

Sinds ze in de jaren 80 op het toneel verscheen, heeft Parker indruk gemaakt op de rode loper. In 1987 droeg ze een vintage, strakke smoking naar een feest van Young Artists United, samen met andere tweedehands accessoires. “Ik droeg die vredesketting heel vaak. Ik heb hem nog steeds”, zegt ze. ”Ik heb veel bij tweedehands winkels gewinkeld, omdat het noodzakelijk was.”

Oscar de la Renta

Tijdens de Emmy Awards van 2000 zagen we Parker een meer klassieke Hollywoodstijl aannemen met een witte Oscar de la Renta-jurk. ”Mijn favoriete herinnering is hijzelf”, zegt Parker over de overleden ontwerper. (die ook een van Carrie’s favorieten was, red.) “Hij was altijd zo betrokken, gaf altijd om details. En hij rook ook altijd lekker.”

Beroemde tutu

Parkers leven in looks zou echter niet compleet zijn zonder ook het verhaal achter enkele van Carries meest iconische outfits te leren kennen. De beroemde tutu die ze droeg voor de intro van de show in 1998, bijvoorbeeld. “Veel mensen beweren dat ze de tutu hebben”, zegt Parker. Styliste Pat Field en producent Michael Patrick King zouden beiden een exemplaar bezitten. “Ik heb er ook een”, zegt Parker. “Voor het filmen van die scène waren er waarschijnlijk vijf of zes nodig.”

Ze haalt ook herinneringen op aan de gigantische vogel die ze op haar hoofd droeg voor de huwelijksscène van de film uit 2008, waarin ze een jurk van Vivienne Westwood droeg. ”Toen ik deze vogel zag, vond ik de kleuren zo prachtig”, zegt ze daarover. “Toen ik op de set kwam, zei Michael: Waarom zit er een vogel op je hoofd?”

De ster wees op haar vele covers voor Vogue door de jaren heen, haar laatste was in december 2021. Het bleek een shoot te zijn die haar een aantal extra punten voor coole moeder opleverde. “Ik liet het mijn dochters zien”, zegt Parker. ”En ze zeiden allebei: Sta je op de cover van Vogue?! Dat ontroerde mij enorm.”