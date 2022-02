Rusland zet speciale eenheden in om Tsjernobyl te controleren

Rusland heeft speciale eenheden ingezet om de vroegere kerncentrale in Tsjernobyl te beveiligen. Het personeel van de centrale blijft de faciliteiten van de kerncentrale intussen gewoon onderhouden, zo heeft Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, vrijdag aan het staatspersbureau Tass gezegd.

Konasjenkov reageert daarmee op de berichten die stellen dat het personeel van de kerncentrale zou worden gegijzeld. De medewerkers blijven de installaties onderhouden en de stralingsniveaus controleren, zo stelt hij. Er is volgens hem ook geen sprake van afwijkende stralingsniveaus.

De vroegere kerncentrale wordt beveiligd “om te garanderen dat nationalistische groepen en andere terroristische organisaties de huidige situatie in het land niet kunnen gebruiken voor een nucleaire provocatie”, zo klinkt het nog.

Donderdag vonden er gevechten plaats in de buurt van de kerncentrale in het noorden van Oekraïne, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond. De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde de aanval op Tsjernobyl toen “een oorlogsverklaring aan heel Europa”.