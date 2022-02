Don Bosco Helchteren krijgt erkenning als STEM-academie

Ondertussen dendert de STEM-trein onverminderd verder in Don Bosco Helchteren, ook op woensdagnamiddag. Zo vond er afgelopen woensdag een workshop houttechnologie plaats voor geïnteresseerde leerlingen. “De doelstelling was enerzijds om meer leerlingen warm te maken voor onze opleidingen in hout, anderzijds om in te spelen op de vraag van de industrie om meer mensen aan te trekken vanuit onze opleiding”, klinkt het op de school. “Er is immers een nijpend tekort aan geschoold personeel binnen de houtsector.”