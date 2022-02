Van Gucht positief over coronacijfers: code geel is in zicht

“Voor het eerst sinds half januari zien we ook het aantal overlijdens dalen”, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens het persmoment over het coronavirus vrijdag. “De besmettingen liggen nu op 8.207 per dag, dat is een daling met 37 procent. Een daling die wat lijkt te vertragen aangezien we vorige week nog op 45 tot 46 procent zaten.”

LEES OOK. Alle parameters blijven dalen: iets minder dan 180 ziekenhuisopnames per dag

De coronacijfers dalen overal op het Belgisch grondgebied en ook in alle leeftijdscategorieën. “Bij de kinderen en tieners zien we zelfs een daling met 50 procent. Bij de twintigers en de dertigers gaat het om een derde. In Brussel en Wallonië dalen de cijfers sneller dan in Vlaanderen. Het gaat om een daling met 44 procent, in Vlaanderen zien we een daling met 32 procent.”

Code geel

De datum van 4 maart komt momenteel naar voor als datum voor code geel. Maar volgens de experten zullen dan nog niet alle criteria van de coronabarometer bereikt zijn. Voor code geel mogen er maximaal 65 nieuwe hospitalisaties zijn per dag en mogen maximaal 300 bedden ingenomen zijn op de diensten intensieve zorgen.

LEES OOK. Geen enkele variant is ertegen opgewassen: derde prik zou ons jaren kunnen beschermen

“Momenteel zitten we aan 179 nieuwe opnames per dag, een daling met 27 procent. Als de trend zich verderzet dan zouden we tegen 20 maart aan de code geel voorwaarden kunnen voldoen. Al moeten we ook nog rekening houden met de recente versoepelingen die werden doorgevoerd, want die zijn nog niet zichtbaar in de huidige trends.” Sinds dinsdag zitten we ook onder de drempel van 300 patiënten op intensieve.

BA2 binnen de week dominant

Ook de Covid overlijdens dalen verder, met 34 overlijdens afgelopen week. Vorige week waren dat er nog 49. “De daling is het opvallendst bij de 85-plussers. Maar daar was het ook het felst gestegen”, zegt Van Gucht. Sinds het begin van de pandemie overleden al meer dan 30.000 mensen aan covid. Het grootste aantal overlijdens wordt geteld in 2020, het eerste jaar van de pandemie. Dat jaar telt 72 procent van alle Covid overlijdens tot nu toe.

Er is ook goed nieuws op het vlak van de varianten. Die zetten hun evolutie voort. De BA.1 variant van omikron is nog steeds dominant en vertegenwoordigt 70,6 procent van de besmettingen. Voor de BA.2 variant is dat 29,3 procent. “BA.2 kan binnen een week dominant worden. Maar we zien dat de stijging van BA.2 tegenover BA.1 niet leidt tot een stijging van het absolute aantal BA.2 besmettingen. Dit hoeft dus niet noodzakelijk te leiden tot een nieuwe stijging van de cijfers”, zegt Van Gucht.