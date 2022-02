Leerlingen De Lettertuin kiezen kleur tegen pesten

Dit jaar vroegen de leerlingen van De Lettertuin in Oudsbergen zelf om mee te doen aan de Stip It-actie tegen pesten. Elke stip heeft een betekenis en staat voor een van de vier afspraken tegen pesten.

De vier afspraken tegen pesten volgens de Stip It-campagne zijn de volgende: ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen, ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt, ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij en ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

“De motivatie om eraan te werken was alleszins heel groot, maar de uitvoering ervan is erg moeilijk”, klinkt het op de school. “Pesten stopt immers niet aan de schoolpoort. Digitale platformen zijn een pest voor pesten. Onze kinderen beloofden alleszins dat ze eraan werken, een stap in de goede richting.”