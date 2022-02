GEMEENTERAAD. Oppositie Hoeselt: nieuw woonzorgcentrum krijgt voor 345.000 euro grond “cadeau”

Hoeselt

Woonzorgcentrum : Het woonzorgcentrum dat zou komen in de Gansterenstraat ter vervanging van het door Agentschap Zorg en Gezondheid slecht geëvalueerde Bormanshof en Ter Hilst 1 heeft voor 345.000 euro bouwgrond cadeau gekregen van de gemeente. Gemeenteraadslid Fons Capiot (Wij Hoeselt): “Voor er sprake was van een woonzorgcentrum kocht de vennootschap Foyer De Lork aan de Gansterenstraat al 29 are landbouwgrond op. In plaats van als gemeente die grond te onteigenen om ze later aan de juiste marktwaarde als bouwgrond te verkopen liet men dit passeren waardoor de Lork haar 29 are landbouwgrond in het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan plots zag veranderen in bouwgrond zonder daarvoor de gewone prijs betaald te hebben. De Hoeseltse gemeentekas en belastingbetaler liep zo 345.000 euro mis.”

Schepen van omgevingsvergunningen Yves Croux (VLD+) reageerde bij afwezigheid van burgemeester Raskin voor de meerderheidscoalitie. “Capiots berekening van het waardeverschil tussen landbouw- en bouwgrond is wel stevig met de haren getrokken. Het maatschappelijk belang waar wij hier voor gaan is dat van de Hoeseltse senioren die in een woonzorgcentrum verblijven en waar nieuw onderdak voor nodig is.”

Sportpark West: Aan de hoek Oude Nederbaan – Industrielaan wil de gemeente Hoeselt een sportpark bouwen van ongeveer 7 hectare, parking, groenaanleg en wegen inbegrepen. Daar moeten drie nieuwe voetbalvelden komen en ook ruimte voor andere sporten. Hoe dat gebeurt wil Hoeselt deels in handen geven van private partners. Schepen Croux vroeg de gemeenteraad een kandidatuurstelling te openen voor de ontwikkeling van bijna 2 hectare ‘Project zone West’ voor sportvelden en infrastructuur voor voornamelijk balsporten. Meerdere oppositieleden van Wij Hoeselt en Best Groen vielen van hun spreekwoordelijke stoel. Jasper Goffin (Best Groen): “De plannen voor dit sportpark zijn intussen negen jaar oud. Op vorige gemeenteraden heeft de oppositie meermaals gevraagd wat jullie plannen zijn. Nu blijkt dat jullie het willen laten uitvoeren door een private partner die maar met een ontwerp moet komen. Dus jullie hebben nul beleid ter zake. Ik voorspel dat tegen de fusie met Bilzen op die plaats nog niets gerealiseerd is.” Schepen Croux stelde dat hij “de kritiek van de oppositie dat het zo lang duurt kon begrijpen, maar door samenwerking met private partners willen we het juist snel laten gaan.”