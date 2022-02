Jonge das komt vast te zitten in keldergat in Sint-Truiden

In Kerkom-bij-Sint-Truiden heeft een jonge das zich vrijdagochtend in de nesten gewerkt. Het beestje kwam vast te zitten in een keldergat. Animal Rescue Service haalde hem eruit en liet hem daarna weer vrij in de natuur.

“Vrijdagochtend kregen we een telefoontje binnen dat er op Kerkom-Dorp een dier vastzat in een keldergat”, zegt Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service vzw in Sint-Truiden. “De melder twijfelde of het nog leefde. Maar toen we daar aankwamen, bleek dat gelukkig wel het geval. De das was wel moe van het spartelen.”

“Wellicht werd het jonge mannetje door zijn vrouwtje verstoten nadat zij jongen had gekregen, wat gebruikelijk is bij dassen. Hij had ook wat bijtwonden in zijn nek. Vermoedelijk wilde hij schuilen in het keldergat en bleek dat aan de andere kant dieper dan verwacht, waardoor hij er niet terug uit kon. Wellicht dacht de das dat hij goed verborgen was, omdat hij met zijn kop in het donker zat. Maar hij stak met zijn stevige billetjes nog uit het keldergat en werd zo opgemerkt door de bewoners.”

“De das was uitgeput, maar voor de rest ongedeerd. We hebben hem vrijdagvoormiddag nog vrijgelaten in de natuur”, zegt Helleputte. siol

De billen van de das staken uit het keldergat. — © Animal Rescue Service

De das was uitgeput, maar ongedeerd, en werd vrijgelaten. — © Animal Rescue Service