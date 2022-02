Echtgenoot van vermoorde juf Mieke doet ultieme oproep naar moordenaar: “Vertel gewoon wat er is gebeurd”

Noorderwijk

“De dader moét toch wroeging hebben. Ik snap niet dat je hier dag in dag uit mee kunt zitten. Alstublieft, stap naar de onderzoekers en vertel wat er is gebeurd.” Meer dan een jaar na de mysterieuze moord op juf Mieke (59) uit Noorderwijk (Herentals), waarbij het slachtoffer met 101 messteken werd omgebracht, doet haar echtgenoot Michel Peeters (62) in een podcast van onze zusterkrant Het Nieuwsblad een ultieme oproep naar haar moordenaar.