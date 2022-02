Leerlingen De Lettertuin trekken dikke truien aan

Basisschool De Lettertuin in Oudsbergen vindt het klimaat en de bewustwording daarrond erg belangrijk. Daarom zetten ze elk jaar opnieuw het klimaat op hun programma met onder andere de dikke truiendag.

“Het VN- klimaatakkoord wijst ons op de feiten, het klimaat verandert razendsnel. Onze kinderen hiervan bewustmaken, is een belangrijke stap”, klinkt het op de school. “Verbeter de wereld, begin met jezelf was dan ook een van de gekozen slogans. Op 17 februari was het dan dikke truien dag. De kinderen vinden dat erg leuk en zo worden ze speels herinnert aan de klimaatopwarming.”

“Nog een overzichtje van enkele van onze acties: ochtendgymnastiek in de buitenlucht, één keer per week een vegetarische warme maaltijd op school, dagelijks verse soep op school, deelname aan de dikke truiendag waarbij de verwarming een graadje lager gaat, onderwijs over de opwarming van de aarde en onze ecologische voetafdruk, bewustwording van de impact van onszelf op het klimaat vanaf de kleuterklassen.”