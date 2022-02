LIVE. Houdt KRC Genk zonder geblesseerde Oyen en zieke Bongonda de drie punten thuis tegen KV Kortrijk?

Geblesseerde Oyen en zieke Bongonda ontbreken tegen Kortrijk

Geen Luca Oyen en Theo Bongonda in de Genkse selectie voor de thuismatch tegen Kortrijk. Oyen heeft een spierblessure aan de dij/lies opgelopen en zou een tiental dagen buiten strijd zijn. Verder is Bongonda nog niet voldoende hersteld van een keelontsteking. Daardoor verschijnt Paintsil in de basiself. Verder vervangt Jukleröd de geschorste Arteaga en krijgt Muñoz op rechts de voorkeur op Preciado. Youngster El Khannouss zit voor de eerste keer in de 19-koppige selectie. (rco)