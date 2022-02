Twee inbrekers op heterdaad betrapt en gearresteerd in Sint-Truiden

Twee inbrekers zijn vorige week vrijdag op heterdaad betrapt tijdens een diefstal in de Clement Cartuyvelsstraat in Sint-Truiden. Ze werden opgepakt en zijn inmiddels aangehouden.

Een alerte burger meldde vrijdag 18 februari bij de politie dat er een mogelijke inbraak bezig was in een gebouw in de Clement Cartuyvelsstraat. De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kwam ter plaatse en vond tijdens een doorzoeking van het gebouw twee verdachten, die zich daar verschuilen hadden. Ze werden gearresteerd. Het duo had al enkele spullen, waaronder laptops, verzameld om mee te nemen. De twee mannen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet. siol