DeMar DeRozan blijft topprestaties met Bulls aan elkaar rijgen in NBA: evenaring van record Michael Jordan lonkt

DeMar DeRozan heeft donderdag opnieuw geschitterd in het shirt van de Chicago Bulls. Met 37 punten (en zes rebounds) leidde hij zijn team naar een 112-108 overwinning tegen de Atlanta Hawks.

Voor de 32-jarige DeRozan was het de negende wedstrijd op rij waarin hij de kaap van 30 punten rondde. Het is van Michael Jordan geleden dat een speler in het shirt van de Bulls zo’n reeks neerzette. De basketlegende deed het tien wedstrijden na elkaar tussen 25 december 1990 en 14 januari 1991.

Voor Chicago was het de zesde overwinning op rij. De Bulls voeren de stand in de Eastern Conference aan voor Miami, dat donderdag niet in actie kwam.

Ook Phoenix en Golden State winnen

Phoenix, de nummer 1 in de Western Conference, behaalde onder impuls van Devin Booker (25 ptn, 12 ass) een 104-124 zege bij Oklahoma City. Eerste achtervolger Golden State was een maat te groot voor Portland (95-132).