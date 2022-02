Opvallende bekentenis van tennisser Nick Kyrgios: “Ik had zelfmoordgedachten en verminkte mezelf”

Tennisser Nick Kyrgios kampte in 2019 met zelfmoordgedachten, gebruikte drugs en alcohol en verminkte zichzelf. Dat schrijft hij in een lang bericht op Instagram waarin hij zijn volgers oproept hulp te zoeken als ze het moeilijk hebben.

“Dit ben ik drie jaar geleden op de Australian Open. De meeste mensen zouden denken dat het mentaal goed met mij ging en ik van het leven genoot ... het was een van de donkerste periodes uit mijn leven”, schrijft Kyrgios, dit jaar winnaar van het dubbelspel op de Australian Open, bij een foto uit die periode waarop de verwondingen op zijn arm te zien zijn die hij zichzelf had toegebracht.

“Als je goed kijkt, zie je op mijn rechterarm de wonden van mijn automutulatie. Ik had zelfmoordgedachten en had het letterlijk moeilijk om uit bed te komen, laat staan te spelen voor miljoenen mensen. Ik was alleen, depressief, negatief, gebruikte alcohol, drugs, duwde vrienden en familie weg. Het voelde alsof ik met niemand kon praten of niemand kon vertrouwen”, legt Kyrgios uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het enfant terrible had er op dat moment een moeilijk seizoen opzitten waarin hij vaak kritiek had gekregen voor zijn gedrag op het terrein. De ATP dreigde zelfs met een maandenlange schorsing na een zoveelste incident. In zijn bericht legt Kyrgios, goed voor zes ATP-titels en ex-nummer 13 van de wereld, uit dat hij “fier is te kunnen zeggen dat hij veranderd is en vandaag een heel andere kijk op de dingen heeft”.

Niet de eerste getuigenis

“Ik weet dat het dagelijkse leven enorm uitputtend kan lijken, op sommige momenten zelfs onmogelijk. Ik begrijp dat je het gevoel kan hebben dat wanneer je je openstelt, je zwak bent of bang. Ik zeg jou nu dat het OK is, dat je niet alleen bent. Als je voelt dat je met niemand meer kan praten, ik ben hier, laat je horen.”

De 26-jarige Kyrgios voegt zich met zijn getuigenis in een inmiddels lange rij topatleten die met hun mentale problemen naar buiten zijn gekomen. Andere bekende voorbeelden zijn de Japanse tennisvedette Naomi Osaka, die vorig jaar een lange pauze inlaste om mentaal tot rust te komen, en topturnster Simone Biles, die op de Olympische Spelen in Tokio afzegde voor verschillende competities.