GEMEENTERAAD. Voeren legt regenboogzebrapad in Moelingen: “We willen aandacht voor diversiteit”

Voeren

Windmolens en informatie: Omwille van de Coronacrisis werd de gemeenteraad opnieuw digitaal georganiseerd via het platform Teams. Raadslid Houbiers (RAL) nam niet deel aan de digitale vergadering. De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. Raadslid van Gestel (Voerbelangen) vroeg naar de situatie van de vergunning van windmolens op de grens tussen Dalhem en ’s-Gravenvoeren. Zoals onder meer de Vlaamse overheid en de Nederlandse gemeente Eijsden gaat Voeren in beroep tegen de aflevering van de vergunning door Wallonië. “Er is geen overleg gepleegd en het getuigt van een slecht nabuurschap om deze beslissing te nemen tegen de regels van Natura 2000 op een route voor trekvogels. Het is een aantasting van het landschap en de trillingen brengen de geplande Einstein Telescoop in gevaar”, aldus burgemeester Gaens.

Raadslid Mailleu (RAL) vroeg om een betere informatie aan de bevolking in noodgevallen zoals overstromingen en storm. Zij ziet een oplossing in het gebruik van een megafoon in de Voerdorpen. Burgemeester Gaens benadrukte dat de communicatiekanalen (infoblad, facebookpagina en de website, huis-aan-huis berichten) de bevolking snel bereiken.

Beheersplannen kerken: Voor de zes kerken van de gemeente bestaat de mogelijkheid om beheersplannen op te maken, dit in het kader van een procedure die in het decreet op Onroerend Erfgoed is opgenomen. Deze beheersplannen zijn nodig om de erfgoedpremies aan te vragen bij restauratiewerken aan de gebouwen, maar ook om bv. concessiehouders van een grafsteen voor een als monument beschermde begraafplaats een premie te laten krijgen voor het graf dat in het beheersplan is opgenomen als ZEN-erfgoed. De gemeenteraad vraagt aan de 6 kerkbesturen na te denken over de toekomst en het kerkenbeleidsplan. Er zal in de toekomst een vergadering doorgaan.

Regenboogzebrapad: De gemeenteraad nam een principebesluit om in de gemeente een ‘regenboogzebrapad’ aan te laten leggen en te laten onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer op een zichtbare locatie op de gewestweg. Dit zebrapad zou in het centrum van Moelingen (aan de brug-frituur) komen. “Hiermee wil de gemeente een signaal geven dat iedereen welkom is in de gemeente en iedereen evenwaardig is. Voeren wil aandacht voor diversiteit,” aldus M. Henen (RAL) en schepen Y. Daems (Voerbelangen).

