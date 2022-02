Drie dronken Nederlandse twintigers sukkelen met auto in vijver van Kapermolenpark

Vrijdagochtend zijn drie dronken Nederlandse twintigers met een Peugeot in een vijver van het Kapermolenpark in Hasselt gesukkeld. De drie mochten hun roes uitslapen in de cel. De brandweer hielp de auto uit het water te halen.

De wagen kwam niet in de grote vijver terecht, maar in een kleinere ‘nevenvijver’. “Ik wist niet wat ik zag toen ik uit het zwembad kwam”, lacht Jo Bleux, de Hasselaar die uitkwam bij het ongeval. “Er was al flink wat volk in de buurt. Hoe de auto in het water is gesukkeld, is een open vraag, maar ik had het in elk geval nooit eerder gehoord.”

De Nederlandse jongeren bleken na het ongeval flink boven hun theewater. “Gelukkig zijn ze niet in de grote vijver gesukkeld”, zegt woordvoerder Jessica Vandebeek van politiezone LRH. “Toen onze mensen ter plaatse aankwamen, waren de drie jongeren al zelf uit de auto geklauterd. Het waren prille twintigers die na een nachtje stappen in Hasselt de weg kwijt waren geraakt. Hoe ze uiteindelijk in de plas gesukkeld zijn, weet eigenlijk nog niemand. De jongeren zijn door onze ploegen meegenomen, onder meer voor openbare dronkenschap. Ze slapen voorlopig hun roes uit in het cellencomplex in het politiebureau. Wellicht kunnen ze dan beschikken.”

De terugrit naar Nederland zal alleszins niet in hun verzopen auto kunnen gebeuren. De drie krijgen bovendien een gepeperde rekening gepresenteerd. Naast de pv’s die nog opgemaakt worden, krijgen ze ook de factuur voor het boven water halen en wegtakelen van hun auto gepresenteerd.

Duikers

De brandweer Zuid-West Limburg moest bijspringen om de auto weer op het droge te halen. “Het klopt dat we iets voor 7 uur vrijdagochtend een oproep hebben gekregen om bijstand te verlenen”, zegt brandweercommandant Bert Swijsen van brandweerzone Zuid-West Limburg. “Onze mensen werd gevraagd om de auto aan de takelwagen te bevestigen. Daarvoor is een duiker in de Kapermolenvijver gestapt. Daarna was de auto vrij snel op het droge en werd het weer rustig zoals steeds in het park.”

Dirk Jacobs