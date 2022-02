Marleen Vaesen wordt per 1 mei als ceo bij de lingeriegroep Van de Velde opgevolgd door Peter Corijn. De 63-jarige ­Vaesen blijft wel in de raad van bestuur van Van de Velde als niet-uitvoerend bestuurder. Vaesen was al bestuurder toen ze drie jaar geleden ceo werd ter vervanging van Erwin Van Laethem, die de laan werd uitgestuurd.