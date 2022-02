Apothekers mogen coronavaccin toedienen

Het wetsontwerp in kwestie regelt dat apothekers vaccins tegen het coronavirus kunnen voorschrijven én toedienen. Dat was vorig jaar al een aanbeveling van de taskforce vaccinatie: apothekers zijn erg toegankelijk voor een groot deel van de bevolking, ze zijn goed geplaatst om mensen te adviseren, zijn overal in het land aanwezig en kunnen op die manier een rol spelen in het optrekken van de vaccinatiegraad, is de redenering.

Niet voor andere vaccins

Het ontwerp regelt de vaccinatie enkel voor volwassen patiënten en voor Covid-19. Het is niet de bedoeling om dat uit te breiden naar andere inentingen, zoals het griepvaccin.

De apothekers zullen een correcte vergoeding krijgen voor het toedienen van de vaccins, maar daarover wordt nog overlegd met de deelstaten. Vandenbroucke wil het geld niet volledig op de federale ziekteverzekering verhalen, waarschuwde hij eerder al. Er wordt ook een opleiding voor de apothekers voorzien.

Verzet

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten en huisartsenvereniging Domus Medica verzetten zich tegen de coronavaccinatie door apothekers, omdat vaccinatie normaal gezien alleen door artsen of verpleegkundigen kan worden uitgevoerd. Domus Medica sprak zelfs van een “aanfluiting” voor al het werk dat huisartsen en specialisten in de vaccinatiecentra verrichten.