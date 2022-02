Vlaams Belang en PVDA hebben het moeilijk met sancties van EU voor Rusland

Het regende onvoorwaardelijke veroordelingen van de Russische inval in Oekraïne en oproepen tot sancties tegen Rusland in de Kamer. Twee partijen voegden echter een ‘maar’ toe aan hun veroordeling.

Voor de uiterst-linkse partij PVDA veroordeelde Kamerlid ­Nabil Boukili wel de militaire interventie, maar hij wees onmiddellijk ook op de rol van de Verenigde ­Staten en de Navo. De “geleidelijke parallelle installatie van raket­afweersystemen door de Navo in Europa, van Roemenië tot Polen” had tot doel “het tijdens de Koude Oorlog opgebouwde veiligheidsevenwicht te doorbreken”, vond Boukili.

Het kwam hem op hevige reacties in het Parlement te staan, ­onder meer van de PS, maar ook van de regering. “Poetin heeft bondgenoten in dit parlement”, besloot premier Alexander De Croo (Open Vld). Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) verweet Boukili mee te heulen met de Russische propaganda. “Dat zal uw partij misschien leuk vinden, maar ik schaam mij in uw plaats.”

In zijn reactie ging Boukili overigens nog verder. “Wat nu gebeurt, heeft zijn oorsprong in de geschiedenis”, zei hij. “Uw imperialistische politiek werkt niet. Wat hebben sancties al opgeleverd? In Libië of Afghanistan hebben ze alvast niet gewerkt.”

“Onze oorlog niet”

Ook Vlaams Belang stelde zich vragen bij de sancties tegen Rusland. Volgens Bilzens Kamerlid Annick Ponthier mogen die niet te ver gaan. “Wij willen waarschuwen voor ondoordachte maatregelen die onze eigen economie onnodig treffen en als een boemerang in ons gezicht kunnen terugkeren”, zei ze.

Het toont de opmerkelijke relatie die Vlaams Belang al langer met het regime van Vladimir Poetin heeft. “Europa mag zich niet laten meeslepen in de door de Verenigde Staten opgelegde sancties tegen Rusland. Dit is onze oorlog niet”, tweette Vlaams Parlementslid ­Filip Dewinter woensdag nog. Volgens hem moet België de Navo maar verlaten. De sympathie van Dewinter voor Rusland gaat al even terug in de tijd. In 2014 trok hij naar de Krim om als observator het omstreden referendum over de aansluiting bij Rusland te legitimeren. Hij mag ook al eens optreden in door het Kremlin gefinancierde Russische media.

Kernuitstap

De oorlog in Oekraïne doet in de Kamer ook bijkomende twijfels ­rijzen over de kernuitstap, nu de gasbevoorrading van Europa in ­gevaar komt en de prijzen helemaal door het dak gaan. Minister van Milieu Van der Straeten (Groen) zegt dat de bevoorrading niet in gevaar komt. De hoge prijzen staan volgens haar los van de kernuitstap. “We moeten er wel over nadenken hoe we zo snel ­mogelijk van het gas af kunnen.”

Premier De Croo wees erop dat de Creg en de administratie Energie de opdracht kregen om een geopolitieke studie te doen naar de aardgasafhankelijkheid van ­België.