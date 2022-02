“Wanted: schijnheilige Rus”: carnaval steekt draak met Poetin

Valkenburg

In Valkenburg, in Nederlands-Limburg, barstte donderdagavond het carnaval los. Er werd gedanst en gefeest, maar ook de draak gestoken met Poetin, “die schijnheilige Rus”. Onze zusterkrant De Limburger kiekte in Valkenburg deze carnavalsvierder met Siberisch berenvel, namaakbontmuts en foto van Poetin op zijn rug. “Ik hoorde van de inval vanmorgen en dacht: daar moet ik iets mee doen”, zegt Raymond Odekerken (50). “Ik ben naar de kringloopwinkel gerend en vond daar deze kleren.” Of ‘schijnheilig’ niet een beetje mild is? “De mensen zullen mijn boodschap heus wel begrijpen. Wat die vent daar doet, is godgeklaagd.” (dl)