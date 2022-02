Zelenski: “We zijn de enigen die ons land verdedigen”

In een videotoespraak net na middernacht heeft Zelenski de Oekraïense bevolking aangesproken. “We zijn de enigen die ons land verdedigen”, stelt hij grim vast nadat het land Navo om hulp had gevraagd. “Wie staat klaar om naast ons te vechten? Ik zie niemand. Wie is bereid Oekraïne een garantie voor Navo-lidmaatschap te geven? Iedereen is bang.”

“Wij zijn niet bang”, zei hij nog in de video, die ook op de presidentiële website werd geplaatst. “Wij zijn nergens bang voor.” Eerder ondertekende Zelenski een decreet waarin een algemene mobilisatie bevolen wordt. Het hoofd van de douane heeft verder gemeld dat mannen tussen 18 en 60 jaar het land niet mogen verlaten als gevolg van de geldende noodtoestand.

In de videoboodschap maakte de president duidelijk dat ook hij en zijn familie in Oekraïne zullen blijven, ook al “heeft de vijand mij aangewezen als het belangrijkste doelwit, en mijn familie als het tweede belangrijkste doelwit”. “Ze willen de politiek in Oekraïne vernietigen door het staatshoofd neer te halen”, klinkt het. De hoofdstad is belangrijk voor de Russen, zei hij ook. “We beschikken over informatie waaruit blijkt dat sabotagegroepen Kiev zijn binnengekomen.”

Zelenski zei verder dat al 137 landgenoten, waaronder zowel militairen als burgers, zijn gedood sinds het begin van de aanval in de nacht van woensdag op donderdag. Nog eens 316 geraakten gewond.

Ook gisterennacht stuurde Zelenski een videobooschap uit. Die was in het Russisch en gericht aan de Russische bevolking met de uitdrukkelijke vraag de aanval van Russisch president Vladimir Poetin niet te steunen. Dat was slechts enkele uren voordat Poetin ‘militaire acties’ in Oekraïne aankondigde en de facto de oorlog verklaarde.