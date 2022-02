Alle parameters blijven dalen: iets minder dan 180 ziekenhuisopnames per dag

Tussen 15 en 21 februari werden er dagelijks gemiddeld 8.207 nieuwe besmettingen met het virus vastgesteld, een daling met 37 procent in vergelijking met de week voordien. Minder dan één test op vier bleek positief. De positiviteitsratio bedraagt 23,1 procent, wat een daling is van ruim 6 procent. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,82, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

Van 18 tot 24 februari werden elke dag gemiddeld 179,3 personen opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van het coronavirus, een daling met 27 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 2.607 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan er 270 intensieve zorgen nodig hebben.

Tussen 15 en 21 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 34,3 mensen het leven, een afname met 30 procent. De teller komt daarmee in ons land inmiddels uit op ongeveer 30.100 Covid-19-overlijdens.