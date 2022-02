Europese leiders eens over nieuw pakket sancties tegen Rusland: “Massale en zware gevolgen”

De lidstaten van de Europese Unie zijn het donderdag eens geraakt over een nieuw pakket sancties die “massale en zware gevolgen” zullen hebben voor Rusland vanwege de inval in Oekraïne, zo staat in de conclusies die de staatshoofden en regeringsleiders op een Europese top in Brussel hebben goedgekeurd.

De nieuwe sancties bestrijken “de financiële sector, de energie- en transportsectoren, goederen voor duaal gebruik (civiel en militair, nvdr) en exportcontroles en exportfinanciering, en visumbeleid”, zo luidt het in de conclusies. Daarnaast worden ook nieuwe individuen en entiteiten toegevoegd aan de Europese sanctielijst. Hun activa in de EU worden bevroren en ze krijgen ook een reisverbod opgelegd.

De conclusies, die aan het begin van de top werden goedgekeurd, treden niet in detail over de sancties. Ze zouden onder meer de toegang van Russische banken en staatsbedrijven tot de Europese financiële markten moeten afsnijden. Ook de export van hightechproducten voor de luchtvaartsector en andere strategische sectoren van de Russische economie en defensie wordt aan banden gelegd. Ingrepen in het visumbeleid zouden de bewegingsvrijheid van diplomaten en zakenlui moeten inperken.

Met dit pakket, dat door de Europese Commissie en de Europese diplomatieke dienst EEAS werd voorbereid, moeten de lidstaten formeel instemmen via een ministerraad of een schriftelijke procedure. Nadien worden de sancties geofficialiseerd in het Publicatieblad van de EU. Die hele procedure werd in een bestek van amper 24 uur afgehandeld bij de eerste batterij maatregelen die eerder deze week werden goedgekeurd in reactie op de Russische erkenning van de “volksrepublieken” Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne.

In hun conclusies roepen de regeringsleiders intussen op tot “de dringende voorbereiding en goedkeuring van verdere individuele en economische sancties”, inclusief tegen Wit-Rusland, de bondgenoot van Moskou die beticht wordt van betrokkenheid bij de invasie in Oekraïne. Eensgezindheid over een Russische uitsluiting uit Swift, de internationale betaaloperator met zetel in België, is er volgens diplomaten op dit moment niet.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski, die donderdag nog een oproep had gelanceerd om Russische banken en financiële instellingen te weren uit Swift, sprak via een videoverbinding de Europese leiders toe. Zij buigen zich over bijkomende maatregelen om het land financieel en economisch te ondersteunen.

“De EU is verenigd in solidariteit met Oekraïne en zal Oekraïne en zijn bevolking samen met internationale partners blijven ondersteunen, inclusief via bijkomende politieke, financiële, humanitaire en logistieke ondersteuning en een internationale donorconferentie”, luidt het in de conclusies. Daarin worden ook opnieuw “de Europese aspiraties en de Europese keuze van Oekraïne” erkend.