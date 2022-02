Voetganger verongelukt in de buurt van Parelstrand

Lommel

Op de Luikersteenweg in Lommel is donderdagavond een voetganger om het leven gekomen in onduidelijke omstandigheden. Het slachtoffer zou volgens de eerste informatie rond 22.15 uur door drie voertuigen geraakt zijn en enkele meters meegesleurd zijn. De voetganger overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde niet ver van Het Parelstrand. Het verkeer werd weggeleid. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het parket Limburg werd op de hoogte gesteld. gvb