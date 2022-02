“Met ijskrabber en paraplu komen we koude, regenachtige dag met hagel door”

Vanochtend is het droog met temperaturen net boven het vriespunt. Aan de grond kan het lokaal een graadje vriezen en ook autoruiten kunnen hier en daar bevroren zijn. De luchttemperatuur is echter positief vanwege de wind.

In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er soms een bui vallen. Dat kan dan om zowel regen als hagel gaan. Tussendoor komt er van tijd tot tijd ook ruimte voor de zon. Vanavond blijft het droog en klaart het helemaal uit.

De maxima schommelen rond 7°C.

In de nacht naar zaterdag zal het op vele plaatsen in Limburg tot lichte vorst komen. Het wordt dan ook opletten op de wegen vanwege de kans op rijm- of ijsplekken.

