Auto’s van Kuifje krijgen permanente plaats in Autoworld

In Autoworld, het automuseum in het Brusselse Jubelpark, is donderdagavond een nieuwe permanente zone ingehuldigd die gewijd is aan de auto’s van Kuifje. De inhuldiging werd bijgewoond door Herman De Croo, voorzitter van Autoworld, en Didier Platteau van Editions Moulinsart.

Net als zijn geestelijke vader Hergé was Kuifje een groot liefhebber van opvallende auto’s. In alle verhalen van Kuifje zijn auto’s te zien, in de 24 verhalen die verschenen rijden 79 verschillende modellen rond. Hergé bezat vier van de auto’s die in het Kuifje-universum rondreden.

De Croo wees er in zijn toespraak op dat Kuifjes kuifje te maken had met een razendsnelle start in een auto, in zijn eerste verhaal, “Kuifje in het land van de Sovjets”.

De nieuwe zone werd uitgevoerd met steun van de Nationale Loterij en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in partnerschap met Moulinsart en de Studios Hergé.