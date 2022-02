Oekraïne gaat bange nacht tegemoet: hier heeft Rusland al toegeslagen

Dag 1 van de oorlog in Oekraïne zit er bijna op en inwoners houden hun hart vast voor wat de nacht zal brengen. Er is al sprake van tientallen doden en honderden gewonden en gevreesd wordt dat de Russische grondtroepen Oekraïense militairen en gewapende burgers zullen vertrappelen. Hier is vandaag al fel gevochten.

Vanuit verschillende grensovergangen, onder meer via Wit-Rusland, trekken grote troepen Russische militairen de grens met Oekraïne over. Dat is deel twee van de invasie die vanmorgen vroeg is begonnen met luchtaanvallen.

Volgens de Oekraïense politie heeft Rusland sinds het begin van de dag 203 aanvallen uitgevoerd op het land. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn volgens de politie gevechten aan de gang. Het Oekraïense leger zegt dat er aan de hele oostgrens gevochten wordt.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het 83 militaire doelen in Oekraïne heeft verwoest. Het gaat onder meer om achttien radarstations voor luchtafweersystemen, elf start- en landingsbanen van het leger en drie commandoposten.

Momenteel zijn er nog geen objectieve cijfers over het aantal slachtoffers, maar er is zeker al sprake van tientallen doden en honderden gewonden. Militairen vooral, maar ook burgers. Want ook al had president Poetin beloofd dat enkel militaire doelen zouden worden geviseerd, intussen zijn er beelden van onder meer flatgebouwen die getroffen werden door raketten. Ook is in de loop van de dag duidelijk geworden dat Poetin in gans Oekraïne wil toeslaan.

© EPA-EFE

Luchthaven

Zo werd de luchthaven van de stad Ivano-Frankivsk onder vuur genomen. Dat is opvallend, omdat die stad in het uiterste westen van Oekraïne ligt, ver van de grens met Rusland.

“Na hevige gevechten zijn we ook de controle over de Tsjernobyl-site kwijtgeraakt”, zei Michailo Podoliak, een adviseur van de president, in de vooravond. Kiev had eerder al gemeld dat er fel gevochten werd in de omgeving van de plaats waar het kernafval was opgeslagen. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt op slechts 70 kilometer van de afgebakende zone rond de centrale, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond, en op iets meer dan 80 kilometer van de grens met Wit-Rusland.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

Ook bijLoegansk is er hevig gevochten.

Eerder op de dag stierven dertien burgers en negen militairen in de regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne. Dat wordt deels gecontroleerd door Russische troepen, meldt het regionaal bestuur. Onder de burgerslachtoffers zijn ook twee kinderen. In Cherson, maar ook in de rest van Oekraïne probeert de bevolking nog te vluchten voor het Russische oorlogsgeweld. Overal staan lang files.

Donderdagmiddag waren er al beelden waarop te zien was hoe Russische troepen een dam bij de Dneper, een grote rivier die het land doorklieft, zouden hebben veroverd en dat Odessa, een belangrijke havenstad aan de Zwarte Zee, gevallen zou zijn.

Op sociale media circuleren ook beelden van gigantische explosies op de luchtmachtbasis Melitopol in het zuidoosten van Oekraïne. CNN kon de beelden verifiëren en bevestigen dat ze echt zijn. Verschillende vliegtuigen zijn er vernield.

© EPA-EFE

Nabij de hoofdstad Kiev is de militaire luchthaven Hostomel (beter bekend als Antonov Airport) gebombardeerd, waar de militaire vliegtuigen en bommenwerpers van Oekraïne staan. Zowel tijdens een eerste reeks bombardementen vannacht als bij de tweede reeks vanuit Russische gevechtshelikopters is zeer veel schade aangericht. Rusland heeft in die regio ook paracommando’s gedropt.

Ministerie van Defensie

Er was ook zwarte rook te zien boven het hoofdkwartier van de inlichtingendienst van het Oekraïense ministerie van Defensie, in het centrum van Kiev. In Kiev is intussen aan avondklok ingevoerd.

In Lviv, in het uiterste westen van het land, zijn vanmorgen al zware explosies gehoord. Ook de laatste uren worden er voortdurend explosies gemeld.

Uit Charkov komen meldingen binnen dat er verschillende burgerdoelen zijn geraakt. In een flatgebouw stierf een jongen van twaalf.

Kiev vreest dat Rusland zich opmaakt voor een nieuw luchtoffensief nu het donker is. Tegen vrijdagochtend zullen wellicht in veel Oekraïense steden Russische militairen te zien zijn.