Biden kondigt nieuwe zware sancties aan tegen Rusland: “Hij en zijn land zullen de gevolgen dragen”

Na de inval in Oekraïne komen er “harde sancties” tegen Rusland, zo heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag aangekondigd tijdens een toespraak in het Witte Huis. De maatregelen zullen het Russische financiële systeem hard treffen, klinkt het.

“Poetin heeft voor deze oorlog gekozen. En nu zullen hij en zijn land de gevolgen ervan dragen”, zegt de president. Poetin zal “een paria op het internationale toneel” worden, klinkt het nog.

Er worden vier Russische banken bij op de sanctielijst gezet, die samen meer dan een derde van de Russische eigendommen in handen hebben. Onder meer VTB Bank, de op een na grootste bank van Rusland, zal geen toegang meer krijgen tot de Amerikaanse financiële markt. Hij wil ook de mogelijkheden voor Russen beperken om zaken te doen in dollars

Voorts zal meer dan de helft van de Russische technologie-import worden geschrapt. “Dit zal een zware tol eisen van de Russische economie. Zowel onmiddellijk als op lange termijn”, zegt Biden.

Geen einde van Swift

Rusland wordt voorlopig niet afgesneden van het internationale bestalingssysteem Swift. Maar dat blijft wel een optie, klinkt het. “De sancties die nu aan hun banken worden opgelegd zullen even ingrijpend, of misschien wel ingrijpender zijn.”

Biden beklemtoont dat hij het grondgebied van de NAVO zal verdedigen. Er worden evenwel geen Amerikaanse troepen naar Oekraïne gestuurd. Er komen wel bijkomende troepen in Europa. “Nu geef ik toestemming voor de inzet van extra Amerikaanse troepen in Duitsland als onderdeel van de NAVO-respons.”

“Onze strijdkrachten gaan niet naar Europa om in Oekraïne te vechten, maar om onze NAVO-bondgenoten te verdedigen en die bondgenoten in het oosten gerust te stellen,” zegt Biden in de toespraak. In een intussen verspreide mededeling van het Pentagon wordt melding gemaakt van 7.000 extra manschappen.

