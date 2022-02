Procedure van rode lantaarn haalt niets uit: Standard-Beerschot wordt wel degelijk gespeeld

De kalendermanager had die datum al eerder vastgelegd, maar Beerschot was nog naar het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) gestapt. Het duel tussen Standard en Beerschot ging op 15 december niet door vanwege een politiestaking in Luik. Beerschot claimde een forfaitzege, terwijl Standard het duel wilde inhalen.

In januari verklaarde het Disciplinair Comité van het Profvoetbal de klacht van Beerschot onontvankelijk, waarop 2 maart als nieuwe speeldatum werd aangeduid. Hekkensluiter Beerschot stapte naar het BAS in de hoop alsnog een forfaitoverwinning toebedeeld te krijgen, maar de klacht werd donderdagavond verworpen.

Cercle

De beslissing is een opsteker voor Standard, dat ook nog het verdict in de zaak rond Cercle Brugge afwacht. De Rouches willen dat hun 1-1-gelijkspel tegen Cercle Brugge wordt omgezet in een 2-1-overwinning. In dat duel van 5 februari keurde de VAR de late winnende treffer van Moussa Sissako ten onrechte af. Het is ook mogelijk dat de match helemaal opnieuw moet worden gespeeld.