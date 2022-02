Twee weken na overleden tiener opnieuw ongeval op zwart kruispunt Beverlo

Op de Koolmijnlaan ter hoogte van het kruispunt met de Twaalf Meilaan in Beverlo is donderdagavond opnieuw een ongeval gebeurd. Deze keer met drie voertuigen. Een persoon raakte gewond.

Een auto die het kruispunt wilde oversteken vanuit de Twaalf Meilaan naar de Laardijkstraat, botste rond 19 uur tegen een ander voertuig dat richting Beringen centrum reed. De autobestuurder, een 22-jarige Beringenaar, die uit de Twaalf Meilaan kwam, raakte ook nog een bestelwagen die door een 51-jarige Beringenaar werd bestuurd. Een 32-jarige dame uit Diepenbeek raakte lichtgewond. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten door de sleepdienst worden weggetakeld.

Drama

Onlangs nog werd op het kruispunt een 14-jarige jongen aangereden door een bestelwagen. Het drama gebeurde toen de jongen via het zebrapad de Koolmijnlaan in Beverlo overstak. De jongen werd met spoed naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gevoerd. Daar bezweek hij enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Het kruispunt Koolmijnlaan-Laardijkstraat-Twaalf Meilaan staat als gevaarlijk punt op de dynamische zwarte lijst van het Agentschap Wegen en Verkeer. Samen met de stad Beringen bekijkt AWV welke extra maatregelen er op korte termijn kunnen genomen worden om de zichtbaarheid en de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Op lange termijn wil het AWV het kruispunt structureel aanpassen.

Vijf na twaalf

Voor buurtbewoners Yilmaz en Kadir is het vijf na twaalf. “Het is al het zoveelste ongeval hier op dit kruispunt. Telkens als wij een knal horen, worden we opgeschrikt en hopen we dat het niet dramatisch is zoals enkele weken geleden. Ook voor de buurtbewoners is het niet veilig om hier te wonen. Wij zijn het beu en willen dat er snel iets wordt ondernomen”, klinkt het.

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse en deed de vaststellingen. Door het ongeval was een gedeelte van de Laardijkstraat tijdelijk afgesloten. En er was verkeershinder.(zb)