Poetin heeft 96 uur om Oekraïne op de knieën te dwingen, anders dreigt lange, bloedige strijd

Geen oorlog, maar “een speciale militaire operatie”. Zo noemde president Poetin de inval in Oekraïne. Om het land te “demilitariseren en de-nazificeren”. Na de eerste dag van de oorlog lijkt het doel van Poetin net dat waar de Amerikaanse president Joe Biden herhaaldelijk voor waarschuwde. Het land demilitariseren, de structuren vernietigen en een pro-Russische regering aan de macht brengen. Het lijkt een enorme gok. De komende dagen zullen duidelijk maken of die lukt, en of een lange, bloedige strijd dreigt.