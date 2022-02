Prachtig moment wanneer duizenden Oekraïners samen volkslied zingen voor Rusland binnenvalt

Er zijn beelden opgedoken van duizenden mensen die samen op een plein in het Oekraïense Kramatorsk het Oekraïense volkslied zingen en met de vlag van het land zwaaien. Het gezang wordt onderstreept door de sirenes en luchtalarmen die in de verte klinken. Kramatorsk ligt in Donetsk, de regio die Poetin dinsdag nog onafhankelijk verklaarde en die historische gezien eerder pro-Russisch is. “Hier krijg ik kippenvel van”, klinkt het op sociale media.