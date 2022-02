Houthalen-Helchteren/Hasselt

Droefenis, onbegrip en verbazing. Met die mix van emoties werden donderdagochtend verschillende Limburgers wakker. Op de smartphone flikkerden berichtjes van vrienden en familie in het conflictgebied: ‘De Russen zijn de oorlog begonnen’. “Nu weten we het zeker, Poetin is gewoon krankzinnig”, klinkt het.