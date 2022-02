Bpost verwacht minder winst dit jaar

Bpost heeft vorig jaar 4,3 miljard euro omzet en een winst voor aftrek van intresten en belastingen (aangepaste EBIT) van 349,3 miljoen euro geboekt. Dat laatste cijfer lag bijna een kwart hoger dan in het coronajaar 2020.

Dit jaar denkt het postbedrijf dat de omzet met een “midden- tot hoog ééncijferig percentage” zal toenemen, rond 5 à 9 procent dus.

De aangepaste EBIT zou schommelen tussen 280 en 310 miljoen euro. Bpost spreekt over “tegenwind” op vlak van loondruk en inflatie. Het wil die temperen door kostenbesparingen, productiviteitsverbeteringen en verdere activiteitengroei. “Ambitieuze initiatieven”, zei CEO Dirk Tirez.

Tirez zegt dat het bedrijf sterke gepresteerd heeft in de belangrijke eindejaarsperiode. In 2022 wil hij “de juiste acties ondernemen”: transformeren in België, een leidende positie opbouwen in de e-commercelogistiek in Europa, de e-commercelogistiek opschalen in de VS en evolueren naar een organisatie die duurzamer is en de klant meer centraal stelt.