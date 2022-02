Jasper Philipsen behoort tot beste spurters van het moment: hij kan Van der Poel doen vergeten in Milaan-Sanremo

Moeten de Belgische wielerfans nu treuren dat Jasper Philipsen (23) niet in het openingsweekend te zien zal zijn? Met zijn tweede ritzege in de UAE Tour ontpopt de Hammenaar zich steeds meer tot een van de beste spurters van het moment. Het speerpunt van Alpecin-Fenix droomt op termijn ook van de Vlaamse klassiekers, maar kan binnen drie weken in Milaan-Sanremo al voor een stunt zorgen.