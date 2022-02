Recordwinst voor Belfius, recorddividend voor de Belgische staat

De staatsbank Belfius heeft het afgelopen jaar een recordwinst van 935 miljoen euro netto gerealiseerd. Dat is het beste resultaat in het tienjarig bestaan van de bank. Belfius stelt een dividend voor van 368,5 miljoen euro, eveneens een record. De Belgische staat is de enige aandeelhouder.

De bankactiviteit van Belfius kon haar winst vorig jaar meer dan verdubbelen, tot 716 miljoen euro. In 2020, het eerste coronajaar, moest de bank nog een pak provisies (453 miljoen) aanleggen voor mogelijke kredietverliezen, maar die werden in 2021 weer teruggenomen. Het overgrote deel van de klanten dat een moratorium had aangevraagd, is intussen weer gewoon aan het afbetalen. Daarnaast profiteerde de bankactiviteit van hoge kredietvolumes: zo steeg het aantal nieuwe woonkredieten met 20 procent tot 7,8 miljard. De totale kredietportefeuille van Belfius overschreed voor het eerst de 100 miljard euro. De bank haalde ook meer commissie-opbrengsten (+18 procent) uit de verkoop van beleggingsproducten. De totale omloop aan sparen en beleggen nam “ongezien sterk” toe, met 10 procent, tot 134,4 miljard euro.

De verzekeringstak van Belfius was goed voor een iets hogere winst van 219 miljoen euro, maar de opbrengsten bleven wel op hetzelfde niveau als in 2020. Bij de levensverzekeringen waren er wel meer opbrengsten (+11 procent), maar bij de schadeverzekeringen was er de zware impact van de overstromingen van afgelopen zomer. Die kostten Belfius 24 miljoen euro netto.

Belfius stelt een dividend voor van 368,5 miljoen euro. Dat is een nieuw record, luidt het donderdag. “Dat brengt het gecumuleerde dividend dat Belfius sinds 2012 naar de Belgische samenleving liet terugvloeien op nagenoeg 1,7 miljard euro”. De Belgische staat legde tien jaar geleden 4 miljard euro op tafel voor de Belgische bankpoot van Dexia.