Genk

Bij een verkeerscontrole in Sledderlo is woensdagnamiddag een bestuurder aan de kant gezet die positief testte op drugs. De man had ook nog wat drugs bij. De man had bovendien een rijverbod en kon geen geldig keuringsbewijs voorleggen. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd voor de duur van het rijverbod. mm